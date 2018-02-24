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У Польщі затримали хакера з України, якому у США загрожує 30 років тюрми

Субота, 24 лютого 2018, 11:22
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Працівники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, при співпраці з ФБР затримали 44-річного громадянина України, якого підозрюють у поширені зловмисного програмного забезпечення.

Про це повідомляє RMF24.

Чоловік перебував у базі даних розшуку Інтерполу. Щодо нього був виданий міжнародний ордер на арешт.

 

Польське Центральне слідче бюро зацікавилося ним після того як стало відомо, що чоловік може перебувати у південні частині країни. Зрештою, його знайшли у місті Бєльсько-Бяла, де і затримали.

"Чоловіка підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається поширенням зловмисного програмного забезпечення і хакерськими атаками. Зловмисні програми відстежували, а потім фільтрували дані кредитних карт. Збитки, завдані діяльністю злочинної групи, сягають кількох сотень мільйонів доларів" - повідомили в Центральному слідчому бюро Польщі.

Хакерові загрожує до 30 років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під арештом в очікуванні рішення про екстрадицію до США.

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