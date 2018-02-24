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В Польше задержали хакера из Украины, которому в США грозит 30 лет тюрьмы

Суббота, 24 февраля 2018, 11:22
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Работники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносных программ.

Об этом сообщает RMF24.

Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. В отошении него был выдан международный ордер на арест.

Польское Центральное следственное бюро заинтересовалось им после того как стало известно, что мужчина может находиться в южной части страны. В конце концов, его нашли в городе Бельско-Бяла, где и задержали.

 

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Злонамеренные программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов "- сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы.

Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в США.

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