Молдова, Україна і Грузія підпишуть декларацію про перспективи євроінтеграції

Субота, 24 лютого 2018, 12:43

Під час конференції 2 березня Молдова, Україна і Грузія підпишуть спільну Декларацію про регіональну безпеку і перспективи європейської інтеграції трьох країн.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду, повідомляє Укрінформ.

Підписання відбудеться в рамках міжпарламентської Конференції "Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки".

В рамках конференції обговорюватимуться не лише питання синхронізації дій для протидії регіональним викликам безпеки, а й проблеми в сфері оборони, енергетичної інфраструктури та поглиблення процесів європейської інтеграції.

"Перш за все, ми обговоримо нинішню ситуацію в регіоні, уявімо варіанти врегулювання існуючих проблем для подальшої синхронізації дій держав регіону, зокрема, Молдови, Грузії та України з метою протидії регіональним викликам безпеки. Обговоримо також питання оборони, реалізації проектів, пов'язаних з розвитком енергетичної інфраструктури, здійснення реформ і поглиблення процесів європейської інтеграції наших країн", - зазначив спікер.

Перша міжпарламентська конференція "Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки" проводиться з ініціативи голів парламентів Молдови (Андріан Канду), України (Андрій Парубій) і Грузії (Іраклій Кобакідзе) в партнерстві з Атлантичною Радою.

У форумі візьмуть участь представники Європарламенту, Конгресу США, Північноатлантичного альянсу НАТО, Євразійського Центру, Атлантичної Ради, а також відомі міжнародні експерти і політологи.