У Польщі висунули звинувачення працедавцеві українки, залишеної після інсульту на лавці

Субота, 24 лютого 2018, 14:24

У Польщі власникові фірми, в якій працювала громадянка України, залишена на лавці після інсульту, висунуто звинувачення у нелегальному працевлаштуванні іноземців.

Про це повідомляє Польське радіо.

У п’ятницю працівники поліції допитали чоловіка і висунули йому звинувачення нелегального працевлаштування жінки та її сестри.

Як повідомив речник великопольської поліції Анджей Боров’як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт до Закладу суспільного страхування. Після допиту чоловіка було відпущено додому. Речник додав, що поліція веде розслідування цієї справи.

В свою чергу Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці у Познані повідомив, що у фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати мають бути відомі наприкінці березня.

Як повідомлялося, роботодавець українки після того як у неї стався інсульт відвіз її автомобілем в сусідній населений пункт і залишив паралізовану на автобусній зупинці.