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Пов’язані з РФ хакери атакували сервери МЗС і Міноборони Німеччини – ЗМІ

Середа, 28 лютого 2018, 19:01
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Хакерська група APT28, яку зазвичай пов’язують з Росією, атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на повідомлення агентства dpa.

Хакерська група APT28 змогла встановити на урядових комп’ютерах шкідливе програмне забезпечення і викрасти дані.

Німецькі спеціалісти з комп’ютерної безпеки виявили слід атаки у грудні, а сама вона могла тривати цілий рік.

За даними джерел, шкідливе програмне забезпечення вразило також мережу, якою користуються відомство федерального канцлера, міністерства, Федеральний суд аудиту та служби безпеки у Берліні, Бонні та інших містах.

Спеціалісти починаючи з грудня намагаються з’ясувати, наскільки глибоко хакерам вдалося проникнути в урядові мережі.

На думку багатьох експертів з кібербезпеки, за хакерською групою APT28 стоять пов’язані з російським урядом агенції. У 2015 році ця група вчинила атаку на Бундестаг.

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