Связанные с РФ хакеры атаковали серверы МИД и Минобороны Германии - СМИ

Среда, 28 февраля 2018, 19:01

Хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на сообщение агентства dpa.

Хакерская группа APT28 смогла установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные.

Немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре, а сама она могла длиться целый год.

По данным источников, вредоносное программное обеспечение поразило также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

Специалисты с декабря пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.

По мнению многих экспертов по кибербезопасности, по хакерской группой APT28 стоят связанные с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг.