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Україна підписала безвіз з острівною державою у Карибському морі

Вівторок, 06 лютого 2018, 07:47
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Україна підписала угоду про взаємне скасування віз із острівною державою Антигуа і Барбуда.

Про це повідомляє посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

Урочиста церемонія підписання документів про взаємне скасування візових вимог між двома країнами відбулася у Вашингтоні за участі посла України в США Валерія Чалого та посла Антигуа і Барбуди в США Рональда Сандерса.

Безвізова угода передбачає перебування в країнах на термін, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Чалий наголосив, що підписання даної угоди це не лише розвиток важливих туристичних і бізнесових можливостей для громадян України та Антигуа і Барбуди, але і свідчення налагодження активного політичного діалогу і взаємодії двох країн, зокрема щодо співпраці в міжнародних організаціях, допомоги у захисті прав та інтересів громадян за кордоном, налагодження студентських обмінів та інформування країн Карибського регіону про ситуацію в Україні.

"Для нас є цінною позиція кожної держави в ООН та інших міжнародних інституціях на підтримку України. Антигуа і Барбуда виступила з послідовною позицією проти порушення прав людини в Криму, проти спроби незаконної анексії Криму, тричі – по трьох резолюціях ООН – вони голосували за нашу позицію", - цитує "Укрінформ" слова посла України.

Крім того Чалий нагадав, що під прапором держави Антигуа і Барбуда ходить багато судів у світі. Тому, коли відбуваються піратські захоплення громадян України на таких судах, важливо напряму виходити на державне керівництво цих країн.

Водночас, посол нагадав, що в цій країні продовжує зберігатися частина арештованих активів Павла Лазаренка.

"Зважаючи на те, що у нас залишаються питання неповернутих активів екс-прем'єр-міністра Лазаренка, частина яких все ще знаходиться в Антигуа і Барбуда, тут виникає багато питань повернення вкрадених в Україні грошей, і для цього потрібно постійно підтримувати діалог і на політичному, і на експертному рівнях", - зауважив український дипломат.

Довідково: Антигуа і Барбуда - держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Член Співдружності, Організації американських держав.

Очільник держави — монарх Великої Британії Єлизавета II, представлений генерал-губернатором.

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