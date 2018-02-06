Украина подписала безвиз с островным государством в Карибском море

Вторник, 06 февраля 2018, 07:47

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Торжественная церемония подписания документов о взаимной отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

Чалый подчеркнул, что подписание данного соглашения это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности относительно сотрудничества в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине.

"Для нас является ценной позиция каждого государства в ООН и других международных институциях на поддержку Украины. Антигуа и Барбуда выступила с последовательной позицией против нарушения прав человека в Крыму, против попытки незаконной аннексии Крыма, трижды – по трех резолюциях ООН – они голосовали за нашу позицию", - цитирует "Укринформ" слова посла Украины.

Кроме того Чалый напомнил, что под флагом государства Антигуа и Барбуда ходит много судов в мире. Поэтому, когда происходят пиратские захваты граждан Украины на таких судах, важно напрямую выходить на государственное руководство этих стран.

В то же время, посол напомнил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов Павла Лазаренко.

"Несмотря на то, что у нас остаются вопросы невозвратных активов экс-премьер-министра Лазаренко, часть которых все еще находится в Антигуа и Барбуда, здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", - отметил украинский дипломат.

Справочно: Антигуа и Барбуда - государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Член Содружества, Организации американских государств.

Глава государства — монарх Великобритании Елизавета II, представленная генерал-губернатором.