Знайти
АКТУАЛЬНО

Австрія готова розглянути свою участь у миротворчій місії ООН на Донбасі – Курц

МЗС вивчає питання візових відносин з Великою Британією в контексті Brexit

Порошенко у Відні розказав про українське коріння президента Австрії

Парламент Молдови звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи країни

В МЗС розповіли, з якими країнами безвіз можливий ще в цьому році

Електронні візи України будуть лише одноразові, вартість – $65

В МЗС кажуть, що Британія не переглядатиме візовий режим з Україною до Brexit






Електронні візи України будуть лише одноразові, вартість – $65

Четвер, 08 лютого 2018, 15:41
Версія для друку Коментарі

Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику.

Про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю "Європейській правді".

"Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30 днів, вартість – $65. Паралельно зменшується кількість віз, що оформлюються в аеропортах, тобто Visa on arrival. А для країн міграційного ризику залишається оформлення віз у посольствах, зараз таких країн 70", - сказав Погорельцев.

Він пояснив, що електронну візу будуть надсилати на електронну пошту, її треба буде самому роздрукувати на принтері та привезти на паспортний контроль.

"Просто завантажити в телефон не вийде – для прикордонників потрібна роздруківка. Зокрема, тому ми на першому етапі не будемо навіть зменшувати кількість наших співробітників в аеропортах, щоби вони, приміром, допомогли роздрукувати цю візу", - сказав Погорельцев.

Він додав, що після запровадження електронних віз Україна не планує повністю ліквідувати консульські пункти в аеропортах.

"Зараз ми суттєво вдосконалили роботу консулів у аеропортах. Треба визнати – коли ми тільки запровадили механізм "Візи в аеропортах", не все було добре", - зазначив він.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті ЄвроПравди: "ДРУГ за кордоном, новий безвіз і "покарання" британців: інтерв'ю з директором консульської служби МЗС".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:49
У Польщі кажуть про зниження градусу суперечки з Брюсселем
19:56
Додон засудив декларацію парламенту щодо втручання РФ у справи Молдови
19:39
У Німеччині зафіксували найвище зростання експорту за шість років
18:58
Комітет ООН закликав Іспанію заборонити дітям відвідувати кориду
18:52
В Італії винесли вирок нападникам на польських туристів у Ріміні
18:19
Біля берегів Фінляндії з’явиться острів-курорт тільки для жінок
17:58
Екс-міністра фінансів Румунії засудили на 8 років за корупцію
17:36
YouTube не знайшов доказів втручання РФ у референдум щодо Brexit
17:31
Австрія готова розглянути свою участь у миротворчій місії ООН на Донбасі – Курц
17:06
Суд ЄС 21 лютого оголосить рішення у справі санкцій проти Сергія Клюєва
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

ДРУГ за кордоном, нові безвізи та "покарання" британців: інтерв’ю з директором консульської служби МЗС

Директор ДКС МЗС Сергій Погорельцев: "Ми зараз створили систему, яка має назву ДРУГ – "добровільна реєстрація українських громадян.. Консул – це не той, хто стежить чи збирає якісь таємні дані, але той, хто здатен допомогти. Це є суттю його роботи..."

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Євроінтеграція науки: вітрина гарна, та що за нею криється?

Угода про приєднання до програми "Горизонт 2020" надала Україні право та змогу не лише отримувати гранти на реалізацію проектів, але й брати участь у програмних комітетах та групах Європейського дослідницького простору. Бути майже рівноправними з європейським партнерами у процесі обговорень тих чи інших питань та ухваленні рішень.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  