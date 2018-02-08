Електронні візи України будуть лише одноразові, вартість – $65

Четвер, 08 лютого 2018, 15:41

Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику.

Про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю "Європейській правді".

"Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30 днів, вартість – $65. Паралельно зменшується кількість віз, що оформлюються в аеропортах, тобто Visa on arrival. А для країн міграційного ризику залишається оформлення віз у посольствах, зараз таких країн 70", - сказав Погорельцев.

Він пояснив, що електронну візу будуть надсилати на електронну пошту, її треба буде самому роздрукувати на принтері та привезти на паспортний контроль.

"Просто завантажити в телефон не вийде – для прикордонників потрібна роздруківка. Зокрема, тому ми на першому етапі не будемо навіть зменшувати кількість наших співробітників в аеропортах, щоби вони, приміром, допомогли роздрукувати цю візу", - сказав Погорельцев.

Він додав, що після запровадження електронних віз Україна не планує повністю ліквідувати консульські пункти в аеропортах.

"Зараз ми суттєво вдосконалили роботу консулів у аеропортах. Треба визнати – коли ми тільки запровадили механізм "Візи в аеропортах", не все було добре", - зазначив він.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті ЄвроПравди: "ДРУГ за кордоном, новий безвіз і "покарання" британців: інтерв'ю з директором консульської служби МЗС".