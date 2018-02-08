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Электронные визы Украины будут только одноразовые, цена – $65

Четверг, 08 февраля 2018, 15:41
Версия для печати Комментарии

Украина в ближайшее время введет электронную визу для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в интервью "Европейской правде".

"Электронная виза будет только одноразовая, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость - $65. Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70", - сказал Погорельцев.

Он пояснил, что электронную визу будут присылать на электронную почту, ее надо будет самому распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль.

"Просто загрузить в телефон не получится - для пограничников нужна распечатка. В частности, поэтому мы на первом этапе не будем даже уменьшать количество наших сотрудников в аэропортах, чтобы они, например, помогли распечатать эту визу", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что после введения электронных виз Украина не планирует полностью ликвидировать консульские пункты в аэропортах.

"Сейчас мы существенно усовершенствовали работу консулов ​​в аэропортах. Надо признать - когда мы только ввели механизм визы в аэропортах, не все было хорошо", - отметил он.

Подробнее читайте в интервью на сайте ЕвроПравды: "ДРУГ за границей, новый безвиз и "наказание" для британцев: интервью с директором консульской службы МИД".

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