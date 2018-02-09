Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні та Сирії – Кремль

Президент РФ Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію в Сирії та в Україні.
Про це повідомляє сайт Кремля.
"Докладно розглянуті перспективи політичного врегулювання кризи в Сирії…Порушено варіанти сприяння постконфліктного відновлення Сирії. В цілому було наголошено на важливості нарощування російсько-французької координації щодо ключових аспектів сирійського досьє", - йдеться у повідомленні.
Під час розмови обговорювалася також ситуація в Україні "з акцентом на необхідність повної реалізації "Мінського комплексу заходів" як основи мирного вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту".
У Кремлі також відзначили, що Макрон в травні готується приїхати в Росію для участі в Петербурзькому економічному форумі.
Зазначимо, що на сайті Єлисейського палацу поки що немає інформацію про телефонну розмову двох президентів.