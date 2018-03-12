У Німеччині вимагають посилити захист мечетей після підпалу

Понеділок, 12 березня 2018, 07:56

Турецько-ісламський союз релігійних закладів у Німеччині (DITIB) вимагає кращого захисту мечетей і швидкого розслідування нападів на них.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відповідну вимогу організація висунула після того, як уночі, як підозрюють, було здійснено підпал мечеті у Берліні. У DITIB заявляють, що це вже 18-та атака на мечеті за останні два місяці.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, ведеться слідство. Поліція повідомила, що наразі є підстави виходити з того, що йдеться про злочин, скоєний з політичних мотивів.

Свідки повідомляють, що бачили трьох молодиків, котрі тікали від охопленої полум'ям мечеті у німецькій столиці. Перехожі викликали поліцію, проте правоохоронцям не вдалося затримати зловмисників. Пожежники, які прибули на місце події, загасили вогонь, але одне з приміщень мечеті повністю вигоріло.

Також у землі Північний Рейн-Вестфалія у ніч на неділю в місті Мешеде було скоєно напад на турецький заклад. Зловмисники кидали "коктейлі Молотова" по будівлі, в якій розміщувалося німецько-турецьке об'єднання. Вогонь вдалося швидко загасити, під час нападу ніхто не постраждав. Правоохоронці вже затримали трьох підозрюваних у віці від 26 до 30 років.

Днями, у ніч на п'ятницю, стався напад на ще одну мечеть у Німеччині - у місті Лауффен-на-Неккарі в землі Баден-Вюртемберг турецьку мечеть закидали "коктейлями Молотова".

Досі немає даних про те, чи можуть бути пов'язані ці напади з акціями протесту, що відбулися у низці міст Німеччини та інших європейських країн через турецьку операцію проти курдів на півночі Сирії.

Протягом 2017 року у Німеччині сталося щонайменше 950 нападів на мусульман та їхні установи. Серед зареєстрованих Міністерством внутрішніх справ Німеччини випадків - 60 нападів на мечеті чи інші ісламські споруди, у тому числі образливі написи на них чи паплюження.