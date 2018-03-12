В Германии требуют усилить защиту мечетей после поджога

Понедельник, 12 марта 2018, 07:56

Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (DITIB) требует лучшей защиты мечетей и скорейшего расследования нападений на них.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее требование организация выдвинула после того, как ночью, как подозревают, был совершен поджог мечети в Берлине. В DITIB заявляют, что это уже 18-я атака на мечети за последние два месяца.

В результате инцидента никто не пострадал, ведется следствие. Полиция сообщила, что сейчас есть основания исходить из того, что речь идет о преступлении, совершенном по политическим мотивам.

Свидетели сообщают, что видели трех парней, которые убегали от горящей мечети в немецкой столице. Прохожие вызвали полицию, однако стражам порядка не удалось задержать злоумышленников. Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили огонь, но одно из помещений мечети полностью выгорело.

Также в земле Северный Рейн-Вестфалия в городе Мешеде в ночь на воскресенье было совершено нападение на турецкое заведение. Злоумышленники бросали "коктейли Молотова" в здание, в котором размещалось немецко-турецкое объединение. Огонь удалось быстро потушить, во время нападения никто не пострадал. Правоохранители уже задержали трех подозреваемых в возрасте от 26 до 30 лет.

На днях, в ночь на пятницу, произошло нападение на еще одну мечеть в Германии - в городе Лауффен-на-Неккар в земле Баден-Вюртемберг турецкую мечеть забросали "коктейлями Молотова".

До сих пор нет данных о том, могут ли быть связаны эти нападения с акциями протеста, произошедшими в ряде городов Германии и других европейских стран из-за турецкой операции против курдов на севере Сирии.

В течение 2017 года в Германии произошло минимум 950 нападений на мусульман и их учреждения. Среди зарегистрированных Министерством внутренних дел Германии случаев - 60 нападений на мечети или другие исламские сооружения, в том числе оскорбительные надписи на них или осквернение.