У Німеччині помер колишній "бухгалтер Освенцима"

Вівторок, 13 березня 2018, 07:57

Помер 96-річний Оскар Гренінг, відомий також як "бухгалтер Освенціма".

Про це повідомили в прокуратурі Ганновера, повідомляє Deutsche Welle.

Смерть настала минулої п’ятниці, 9 березня.

Інформацію про смерть підтвердив також адвокат Гренінга. Він зазначив, що поінформував про це прокуратуру.

Колишнього есесівця Гренінга засудили 2015 року в Люнебурзі до чотирьох років позбавлення волі за причетність до убивства понад 300 тисяч людей у концтаборі "Освенцім", хоча він безпосередньо не брав участі у жодному вбивстві. Під час суду Гренінг визнав, що розпоряджався фінансами та цінними речами депортованих євреїв у "Освенцімі". Суд тоді визнав це внеском у функціонування націонал-соціалістичного механізму масових убивств.

Гренінг оскаржив свій вирок, однак Верховний суд в листопаді 2016 року підтвердив законність вироку. Наприкінці грудня 2017 року Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу Гренінга та постановив, що він має відбувати покарання у в’язниці. Гренінг також подавав клопотання про помилування, але в січні цього року прокуратура німецького міста Люнебурга його відхилила.