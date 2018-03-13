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В Германии скончался бывший "бухгалтер Освенцима"

Вторник, 13 марта 2018, 07:57
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Умер 96-летний Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима".

Об этом сообщили в прокуратуре Ганновера, сообщает Deutsche Welle.

Смерть наступила в минувшую пятницу, 9 марта.

Информацию о смерти подтвердил также адвокат Гренинга. Он отметил, что проинформировал об этом прокуратуру.

Бывшего эсэсовца Гренинга приговорили 2015 года в Люнебурге к четырем годам лишения свободы за причастность к убийству более 300 тысяч человек в концлагере "Освенцим", хотя он непосредственно не участвовал в одном убийстве. Во время суда Гренинг признал, что распоряжался финансами и ценными вещами депортированных евреев в "Освенциме". Суд тогда признал это вкладом в функционирование национал-социалистического механизма массовых убийств.

Гренинг обжаловал свой приговор, однако Верховный суд в ноябре 2016 года подтвердил законность приговора. В конце декабря 2017 года Конституционный суд Германии отклонил жалобу Гренинга и постановил, что он должен отбывать наказание в тюрьме. Гренинг также подавал ходатайство о помиловании, но в январе этого года прокуратура немецкого города Люнебурга его отклонила.

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