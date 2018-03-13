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Комітет Сенату США у квітні розгляне кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря

Вівторок, 13 березня 2018, 18:22
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Комітет Сенату США у закордонних справах у квітні розглядатиме кандидатуру директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео на посаду державного секретаря США.

Про це йдеться у заяві голови комітету Боба Коркера на сайті комітету.

"Я вранці провів дуже хорошу розмову з директором Помпео та з нетерпінням очікую на зустріч з ним найближчим часом. Як я довів до відома президента, комітет розгляне призначення Помпео якомога скоріше", - повідомив Коркер.

У заяві зазначається, що сенатський комітет очікує на проведення слухань щодо призначення Помпео в квітні, але точна дата не вказана.

У січні 2017 року Помпео був затверджений на посаді директора ЦРУ шляхом голосування, отримавши 66 голосів проти 32.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.

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