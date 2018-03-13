Комитет Сената США в апреле рассмотрит кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Вторник, 13 марта 2018, 18:22

Комитет Сената США по иностранным делам в апреле рассматрит кандидатуру директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео на должность государственного секретаря США.

Об этом говорится в заявлении главы комитета Боба Коркер на сайте комитета.

"Я утром провел очень хорошую беседу с директором Помпео и с нетерпением ожидаю встречи с ним в ближайшее время. Как я довел до сведения президента, комитет рассмотрит назначение Помпео как можно скорее", - сообщил Коркер.

В заявлении отмечается, что сенатский комитет ожидает проведения слушаний о назначении Помпео в апреле, но точная дата не указана.

В январе 2017 Помпео был утвержден в должности директора ЦРУ путем голосования, получив 66 голосов против 32.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео.