МЗС обурене публікацією Euronews про візит Путіна до анексованого Криму

МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronews про візит президента РФ Володимира Путіна до Криму, в якій немає жодної згадки про незаконну анексію та нелегітимність виборів на українському півострові.

Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Euronews: ні слова про російську окупацію, незаконні вибори в Криму. Репортерство повинно базуватися на фактах", - написала речниця МЗС стосовно публікації телеканалу "Путін показав своє домінування на мітингу в Криму напередодні російських виборів".

"Такий підхід неприйнятний. Ми закликаємо Euronews виправити статтю у відповідності з міжнародним законом та стандартами", - заявила Беца.

@euronews: Not a word about Russian occupation of Crimea, illegitimate elections. Reporting should be based on facts pic.twitter.com/Psp4eaK6xD