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МЗС обурене публікацією Euronews про візит Путіна до анексованого Криму

Четвер, 15 березня 2018, 10:52
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МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronews про візит президента РФ Володимира Путіна до Криму, в якій немає жодної згадки про незаконну анексію та нелегітимність виборів на українському півострові.

Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Euronews: ні слова про російську окупацію, незаконні вибори в Криму. Репортерство повинно базуватися на фактах", - написала речниця МЗС стосовно публікації телеканалу "Путін показав своє домінування на мітингу в Криму напередодні російських виборів".

"Такий підхід неприйнятний. Ми закликаємо Euronews виправити статтю у відповідності з міжнародним законом та стандартами", - заявила Беца.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли телеканал Euronews у своїх матеріалах не згадує про незаконну анексію півострова. У січні цього року телеканал Euronews зняв сюжет про військові навчання для дітей з Криму, "забувши" згадати про незаконну анексію півострова.

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