Законопроект про нацбезпеку суперечить практикам ЄС і НАТО – дипломати

П'ятниця, 16 березня 2018, 12:48

Низка положень зареєстрованого президентом України Петром Порошенком законопроекту "Про національну безпеку України" суперечить практикам Євросоюзу та НАТО.

Про це йдеться у листі голови представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Текст листа, який адресований президенту України, спікеру Верховної ради та секретарю РНБО, опублікувала на своїй сторінці у Facebook народний депутат, член парламентського комітет із закордонних справ Світлана Заліщук.

У листі зазначається, що законопроект не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України.

"Це є однією з фундаментальних цілей та вимог документу, над яким 18 місяців працювали автори з консультантами. Виведення СБУ з під контролю спеціального комітету, що передбачено в законопроекті, суперечить практикам ЕС і НАТО у цій сфері", - йдеться у листі.

Дипломати також висловлюють занепокоєння у зв'язку із положенням про Ставку Верховного Головнокомандувача, "яке не відповідає стандартам і принципам НАТО та може мати суттєвий негативний вплив на принцип цивільного контролю".

"Незважаючи на те, що ми кілька разів зверталися з проханням обґрунтувати збереження Ставки та її повноважень, ми так і не отримали жодної інформації", - зазначається в листі.

Нагадаємо, 28 лютого президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради законопроект про національну безпеку.

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, збройних сил, генштабу, СБУ, держприкордон служби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.