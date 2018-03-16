Знайти
АКТУАЛЬНО

Двоє українців постраждали в аварії на гірськолижному підйомнику в Грузії

Клімкін: Угорщина впритул наблизилася до червоної лінії

Отруту "Новічок" могли підкинути у валізу доньки Скрипаля в Москві - ЗМІ

В Іраку розбився американський військовий гелікоптер

Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії

ЗМІ: адміністрація Трампа звинуватила РФ в кібератаках на енергосистему США

Прем’єр Словаччини подав у відставку після вбивства журналіста






Законопроект про нацбезпеку суперечить практикам ЄС і НАТО – дипломати

П'ятниця, 16 березня 2018, 12:48
Версія для друку Коментарі

Низка положень зареєстрованого президентом України Петром Порошенком законопроекту "Про національну безпеку України" суперечить практикам Євросоюзу та НАТО.

Про це йдеться у листі голови представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Текст листа, який адресований президенту України, спікеру Верховної ради та секретарю РНБО, опублікувала на своїй сторінці у Facebook народний депутат, член парламентського комітет із закордонних справ Світлана Заліщук.

У листі зазначається, що законопроект не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України.

"Це є однією з фундаментальних цілей та вимог документу, над яким 18 місяців працювали автори з консультантами. Виведення СБУ з під контролю спеціального комітету, що передбачено в законопроекті, суперечить практикам ЕС і НАТО у цій сфері", - йдеться у листі.

Дипломати також висловлюють занепокоєння у зв'язку із положенням про Ставку Верховного Головнокомандувача, "яке не відповідає стандартам і принципам НАТО та може мати суттєвий негативний вплив на принцип цивільного контролю".

"Незважаючи на те, що ми кілька разів зверталися з проханням обґрунтувати збереження Ставки та її повноважень, ми так і не отримали жодної інформації", - зазначається в листі.

Нагадаємо, 28 лютого президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради законопроект про національну безпеку.

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України""Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, збройних сил, генштабу, СБУ, держприкордон служби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
14:48
Brexit: Гібралтар погрожує скасувати права іспанців, якщо Мадрид застосує право вето
14:47
Польща підтримає санкції проти Росії через отруєння Скрипаля
14:23
Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії
13:59
Теракт у метро Лондона: 18-річного підлітка визнали винним у замаху на вбивство
13:46
відео
Двоє українців постраждали в аварії на гірськолижному підйомнику в Грузії
13:42
Словенія поскаржилась в ЄК на невиконання Хорватією рішення арбітражу щодо кордону
13:24
фото
У Румунії суд відхилив скаргу чоловіка, якого помилково визнали померлим
13:23
Новопризначений глава МВС: "Іслам не належить до Німеччини"
12:59
фото
У Польщі на території військової бази знайшли 100 бомб часів Другої світової
12:59
Клімкін не вірить, що теперішня Польща скасує "антибандерівський закон"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анна Кислицька, для Європейської правди

Євроінтеграція держслужби: що заплановано та що зроблено Україною

Відповідно до Світового показника якості державного управління, в 2016 році ефективність українського уряду становила 31,73 пункту зі 100. Для порівняння, у Словенії цей показник дорівнює 83,65 пункту, у Словаччині – 76,44, Чехії – 79,81. Як Україні наздогнати сусідів?

Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ пiдтримав Британію у боротьбi з Кремлем

У британському уряді вважають обмеження безпрецедентними. Щоправда, західні ЗМІ з урядовцями переважно не погоджуються, хоча й визнають, що уряд міг розкрити не всі карти. Але навіть за цих умов Британії виявилося нелегко заручитися підтримкою всіх союзників...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  