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Законопроект о нацбезопасности противоречит практикам ЕС и НАТО – дипломаты

Пятница, 16 марта 2018, 12:48
Версия для печати Комментарии

Ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и НАТО.

Об этом говорится в письме главы представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, главы представительства НАТО в Украине и председателя Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Текст письма, адресованного президенту Украины, спикеру Верховной рады и секретарю СНБО, опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат, член парламентского комитет по иностранным делам Светлана Залищук.

В письме отмечается, что законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

"Это является одной из фундаментальных целей и требований документа, над которым 18 месяцев работали авторы с консультантами. Вывод СБУ из-под контроля специального комитета, предусмотренный в законопроекте, противоречит практикам ЕС и НАТО в этой сфере", - говорится в письме.

Дипломаты выражают обеспокоенность в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, "которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".

"Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации", - говорится в письме.

Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Кроме того, в представленном проекте изложена система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов, в частности, президента, министерств обороны и внутренних дел, Вооруженных сил, генштаба, СБУ, Гостаможслужбы и т.д.

Министр обороны Украины и его заместители будут назначаться на должности из гражданских лиц с 1 января 2019 года.

Также проект предусматривает разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас занимает Виктор Муженко.

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