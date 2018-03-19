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Віддані в Криму голоси не можуть вважатися дійсними – глава МЗС Австрії

Понеділок, 19 березня 2018, 11:30
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Голоси, віддані на виборах президента РФ у анексованому Криму, не можуть вважатися дійсними.

Про це перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль.

"Що стосується дебатів в Україні про перевибори президента Путіна, я помітила, супроводжуючи минулого тижня президента Ван Дер Беллена у поїздці до України, що цю тему знову і знову обговорюють", - зазначила Кнайссль.

"Федеральний президент Ван Дер Беллен вказав, і це також позиція австрійського уряду, що голоси, віддані в анексованих всупереч міжнародному праву регіонах, не можуть вважатися дійсними", - наголосила глава австрійської дипломатії.

Новий голова МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неприйнятними вибори президента РФ в окупованому Криму та засуджує спроби легітимації анексії.

Франція не визнає вибори президента РФ на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

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