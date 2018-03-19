ЄС підтримує виконання Мінська та проведення реформ в Україні – Могеріні

Понеділок, 19 березня 2018, 19:27

Cеред країн-членів Євросоюзу існує єдність щодо підтримки повного виконання Мінських домовленостей та процесу реформ в Україні.

Про це заявила високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому обговорювалося українське питання.

Могеріні розповіла, що міністри на засіданні у Брюсселі обговорили два питання щодо України.

"Перш за все, це стосується нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і нашої повної прихильності підтримці та допомозі у повному виконанню Мінських домовленостей. Друге, але не менш важливе, це наша підтримка процесу реформ в Україні. Ми обговорили це з міністрами", - сказала вона.

Раніше Могеріні заявляла, що Європейський Союз не визнає проведення виборів президента Російською Федерацією на Кримському півострові.