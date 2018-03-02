Глава МВС Німеччини визнав серйозність хакерської атаки на уряд

П'ятниця, 02 березня 2018, 07:55

Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що хакерську атаку на урядову мережу країни слід сприймати дуже серйозно.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, втручання хакерів було заздалегідь спланованим та технічно здійснене на високому рівні.

"Це підтверджує те, що ми давно знали і про що говорили: кібербезпеці загрожують різні сторони, виходячи з найрізноманітніших інтересів", - сказав де Мезьєр.

Утім, за його словами, цей випадок не заперечує факту, що кібербезпека в Німеччині перебуває на високому рівні, а урядова мережа є однією з найбільш захищених у світі.

"Поточна ситуація показує, що наші служби безпеки спрацювали успішно", - заявив де Мезьєр. Він запевнив, що атаку було ізольовано та взято під контроль, за високопрофесійними нападниками велося спостереження, аби з'ясувати їхні цілі та вжити відповідних заходів безпеки в урядовій мережі.

Як стало відомо 28 лютого, хакерська група APT28, яку зазвичай пов’язують з Росією, атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

Хакерська група APT28, також відома як Fancy Bears, здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн. Групу підозрюють, зокрема, в здійсненні масштабної атаки на внутрішню мережу Бундестагу в травні 2015 року.

1 березня голова комісії Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Армін Шустер заявив, що хакерська атака, вочевидь, досі триває.