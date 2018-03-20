У центрі Кишинева стався вибух, двоє загиблих

У магазині в центрі Кишинева стався вибух, який забрав життя двох осіб.
Про це повідомляє канал Publika.md.
Вибух стався у продуктовому магазині на перетині двох вулиць у центрі молдовської столиці.
Як повідомляє портал Deschide.md, вибух прогримів у результаті сварки двох покупців з продавцем, який відмовився продати їм алкоголь - один з покупців підірвав у магазині гранату.
Внаслідок інциденту чоловік загинув. Крім того, загинув продавець магазину. Двоє інших людей отримали поранення.
Поліція прибула на місце події і оточила його. Проводиться розслідування