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У центрі Кишинева стався вибух, двоє загиблих

Вівторок, 20 березня 2018, 12:05
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У магазині в центрі Кишинева стався вибух, який забрав життя двох осіб.

Про це повідомляє канал Publika.md.

Вибух стався у продуктовому магазині на перетині двох вулиць у центрі молдовської столиці.

Як повідомляє портал Deschide.md, вибух прогримів у результаті сварки двох покупців з  продавцем, який відмовився продати їм алкоголь - один з покупців підірвав у магазині гранату.

 

Внаслідок інциденту чоловік загинув. Крім того, загинув продавець магазину. Двоє інших людей отримали поранення.

Поліція прибула на місце події і оточила його. Проводиться розслідування

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У центрі Кишинева стався вибух, двоє загиблих
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