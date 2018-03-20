В центре Кишинева произошел взрыв, двое погибших

В магазине в центре Кишинева произошел взрыв, унесший жизни двух человек.
Об этом сообщает канал Publika.md.
Взрыв произошел в продовольственном магазине на пересечении двух улиц в центре молдавской столицы.
Как сообщает портал Deschide.md, взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь - один из покупателей взорвал в магазине гранату.
В результате инцидента мужчина погиб. Кроме того, погиб продавец магазина. Двое других получили ранения.
Полиция прибыла на место происшествия и оцепила его. Проводится расследование