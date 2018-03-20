В центре Кишинева произошел взрыв, двое погибших

Вторник, 20 марта 2018, 12:05

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В магазине в центре Кишинева произошел взрыв, унесший жизни двух человек.

Об этом сообщает канал Publika.md.

Взрыв произошел в продовольственном магазине на пересечении двух улиц в центре молдавской столицы.

Как сообщает портал Deschide.md, взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь - один из покупателей взорвал в магазине гранату.

В результате инцидента мужчина погиб. Кроме того, погиб продавец магазина. Двое других получили ранения.

Полиция прибыла на место происшествия и оцепила его. Проводится расследование