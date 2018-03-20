В МЗС прокоментували реакцію Будапешта на плани відновити військову частину в Берегові

Вівторок, 20 березня 2018, 15:50

В МЗС наголошують, що розміщення батальйону українських військ на Закарпатті – це особиста справа України.

Про це заявила речниця МЗС України Мар’яна Беца, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, розміщення на Закарпатті батальйону українських військ можливо з міркувань безпеки і щоб уникнути провокацій.

"Розміщення тих чи інших батальйонів українських військових на території суверенної держави – це особиста справа цієї держави і суверенне право цієї держави. Звичайно, нас турбують провокації, що почастішали на території Закарпаття", - зазначила дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

За його словами, пояснення Міноборони України про те, що цей крок необхідний через погрози територіальній цілісності країни, ще більше турбує.

"Це означає, що вони вважають угорську національну спільноту загрозою Києву, що є обурливим, і саме тому Угорщина категорично відкидає це", - сказав Сійярто.