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В МИД прокомментировали реакцию Будапешта на планы восстановить военную часть в Берегове

Вторник, 20 марта 2018, 15:50
Версия для печати Комментарии

В МИД отмечают, что размещение батальона украинских войск на Закарпатье – это личное дело Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, сообщает "Інтерфакс-Україна".

По ее словам, размещение на Закарпатье батальона украинских войск возможно из соображений безопасности и во избежание провокаций.

"Размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело этого государства и суверенное право этого государства. Конечно, нас беспокоят участившиеся провокации на территории Закарпатья", - отметила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.

По его словам, объяснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, еще больше беспокоит.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой для Киева, что возмутительно, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - сказал Сийярто.

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