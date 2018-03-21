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Військові керівники НАТО і РФ домовились про першу зустріч з 2014 року – Міноборони

Середа, 21 березня 2018, 14:13
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Міноборони РФ у середу повідомило про досягнення домовленості щодо особистої зустрічі начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова і верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерала Кертіса Скапарротті.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням російського Міноборони, ініціатива проведення зустрічі була висловлена з боку НАТО. 

"21 березня за ініціативою натовської сторони відбулася телефонна розмова начальника Генерального штабу ЗС РФ - першого заступника міністра оборони РФ генерала армії Валерія Герасимова з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО генералом Кертісом Скапарротті <...> Генералом армії Валерієм Герасимовим підтримано пропозицію генерала Скапарротті про проведення особистої зустрічі", - повідомили в Міноборони.

Про дату та місце проведення зустрічі не повідомляється. 

Ще на початку року американське видання BuzzFeed оприлюднило інформацію про нібито заплановану на січень особисту зустріч Скапарротті та Герасимова. Найвищі військові керівники Альянсу та РФ не спілкувалися жодного разу з 2014 року.

Тоді в прес-центрі штаб-квартири НАТО наголосили, що Альянс не змінював стратегію щодо Росії, але використовує військові лінії комунікації.

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