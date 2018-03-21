Военные руководители НАТО и РФ договорились о первой встрече с 2014 года – Минобороны

Среда, 21 марта 2018, 14:13

Минобороны РФ в среду сообщило о достижении договоренности о личной встрече начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По сообщению российского Минобороны, инициатива встречи исходила со стороны НАТО.

"21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти <...> Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - сообщили в Минобороны.

О дате и месте проведения встречи не сообщается.

Как сообщалось, еще в начале года американское издание BuzzFeed обнародовало информацию о якобы запланированной на январь личной встрече Скапарротти и Герасимова. Наивысшие военные руководители Альянса и РФ не общались ни разу с 2014 года.

В штаб-квартире Североатлантического альянса и в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявили, что возобновление переговоров с военным руководством России не противоречит политике Альянса по РФ.

Тогда в пресс-центре штаб-квартиры НАТО отметили, что Альянс не менял стратегию относительно России, но использует военные каналы коммуникации.