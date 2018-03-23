У ЄС прокоментували справу Савченко

П'ятниця, 23 березня 2018, 07:42

У Євросоюзі ознайомлені з розвитком ситуації довкола народного депутата Надії Савченко та заявляють про необхідність дотримання її прав.

Про це власному кореспонденту "Укрінформу" заявив речник Євросоюзу.

"Ми обізнані зі скасуванням парламентського імунітету депутата Надії Савченко. Ми очікуємо, що верховенство права та її права будуть дотримані", - заявили у Євросоюзі.

Як відомо, у четвер Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту.

У четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.

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