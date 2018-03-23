В ЕС прокомментировали дело Савченко

В Евросоюзе ознакомлены с развитием ситуации вокруг народного депутата Надежды Савченко и заявляют о необходимости соблюдения ее прав.
Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" заявил представитель Евросоюза.
"Мы знакомы с отменой парламентского иммунитета депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", - заявили в Евросоюзе.
Как известно, Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.
Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста Савченко.
Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта.
В четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.
Луценко также завил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.
Читайте также: "История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели"
Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко.