В ЕС прокомментировали дело Савченко

Пятница, 23 марта 2018, 07:42

В Евросоюзе ознакомлены с развитием ситуации вокруг народного депутата Надежды Савченко и заявляют о необходимости соблюдения ее прав.

Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" заявил представитель Евросоюза.

"Мы знакомы с отменой парламентского иммунитета депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", - заявили в Евросоюзе.

Как известно, Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста Савченко.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта.

В четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

Луценко также завил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

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