Невідомий захопив заручників у супермаркеті на півдні Франції

П'ятниця, 23 березня 2018, 13:09

На півдні Франції у місті Треб неподалік Каркасона озброєний чоловік захопив заручників у супермаркеті.

Про це повідомляє BFM TV.

За попередніми даними, озброєний чоловік зайшов у супермаркет Super U близько 11.15. Звідти пролунали постріли.

Поліція розпочала операцію зі звільнення заручників.

Префектура Од попередила громадян, що район супермаркету оточено і попросила їх полегшити доступ для правоохоронців.

Французькі ЗМІ також повідомляють про те, що у Каркасоні за кілька хвилин до нападу невідомий відкрив вогонь з вікна автомобіля по трьох поліцейських, поранивши одного з них. Автомобіль з нападником продовжив свій шлях до міста Треб, де водій увійшов до супермаркета Super U.