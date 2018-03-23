Франція виділить 500 тис. євро на гуманітарну допомогу для жителів Донбасу

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:00

Франція виділить 500 тис. євро на гуманітарні проекти на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу... Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які працюють там. Франція виділяє 500 тис. євро", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Він висловив стурбованість гуманітарною ситуацією на Донбасі.

"Хочу висловити наше занепокоєння ситуацією, яка зберігає критичний характер, жертвами якої мало не щотижня стають люди, які перебувають у заручниках і страждають від нестерпних умов існування", - додав міністр.

За словами Ле Дріана, кошти будуть виділені на реалізацію проектів із забезпечення продуктової безпеки місцевого населення, а також на проект по відновленню школи в м. Красногорівка Мар'їнського району Донецької області та відновлення резервуарів на водонапірній станції м. Попасна Луганської області.