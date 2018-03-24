Порошенко невдовзі ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України

Субота, 24 березня 2018, 11:46

Президент України Петро Порошенко найближчим часом ініціює внесення змін до Конституції для закріплення стратегії країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Про це Петро Порошенко заявив в ході заходів з нагоди дня Служби безпеки України в суботу в Київській області.

"Членство в Альянсі – це наша стратегічна мета. Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоби зробити цей процесс незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави – це членство в Європейському Союзі і членство в північноатлантичному альянсі", - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялось, що Президент Петро Порошенко дав доручення підготувати проект поправок до Конституції, які закріплять прагнення України до членства в НАТО і Європейському Союзі.

Порошенко після отримання Україною статусу "країни-аспіранта" в листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга попросив надати Україні План дій щодо членства в альянсі (ПДЧ).

У штаб-квартирі НАТО кажуть, що визнання євроатлантичних прагнень України на сайті Альянсу не означає зміни політики блоку, а лише відбиває реальність.

Детальніше про це читайте у статті: "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".