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Порошенко вскоре инициирует поправки в Конституцию о евроатлантических стремлениях Украины

Суббота, 24 марта 2018, 11:46
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Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Об этом Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.

 Как сообщалось, президент Петр Порошенко дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят стремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Ранее Порошенко после получения Украиной статуса "страны-аспиранта" в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу попросил предоставить Украине План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

В штаб-квартире НАТО говорят, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

Подробнее об этом читайте в статье: "Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украина-НАТО".

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