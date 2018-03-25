У Німеччині виступили за скасування принципу одноголосності в ЄС

Неділя, 25 березня 2018, 09:54

У міністерстві закордонних справ Німеччини підтримали пропозицію голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про скасування принципу одноголосності при голосуванні Євросоюзу із зовнішньополітичних питань.

Про це заявив держміністр в МЗС Німеччини Міхаель Рот, передає Deutsche Welle.

"Принцип одноголосності дозволяє легко домогтися своїх цілей тим, хто хоче ззовні внести розкол в ЄС", - заявив він.

За таке рішення висловився і експерт із зовнішньополітичних питань консервативної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Хардт. "Можливість прийняття рішень більшістю була б доцільним доповненням арсеналу європейської зовнішньої політики, вона підвищила б здатність Євросоюзу діяти", - зазначив він.

Між тим єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганес Ган заявив, що, можливо, в майбутньому не всі рішення щодо вступу в Євросоюз нових країн будуть прийматися на основі принципу одноголосності. При цьому мова йде про технічні рішення в процесі переговорів ЄС і країн-кандидатів, а безпосередні рішення про прийняття нових членів "настільки фундаментальні, що повинні прийматися як і раніше одноголосно", пояснив він.

На Мюнхенській конференції з безпеки в лютому Юнкер закликав скасувати принцип одноголосності при ухваленні зовнішньополітичних рішень. За його словами, цей принцип перешкоджає можливостям Євросоюзу брати участь у вирішенні важливих проблем міжнародної політики.