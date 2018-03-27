Знайти
АКТУАЛЬНО

Бельгійці сховали у Люксембурзі від оподаткування 48 млрд євро – звіт

"Зробімо це в понеділок о третій": деталі домовленостей щодо висилки дипломатів РФ

Російських дипломатів висилають вже 24 країни, будуть видворені 139 осіб

Німецький суд залишив Пучдемона під вартою до розгляду екстрадиції

Загострення в Косово: сербського дипломата, затриманого спецназом, депортували

Гранати і автомати: з'явилося відео захоплення сербського дипломата в Косово

Поліція Косова затримала сербського дипломата, переговірника з ЄС






"Зробімо це в понеділок о третій": деталі домовленостей щодо висилки дипломатів РФ

Вівторок, 27 березня 2018, 10:27
Версія для друку Коментарі

Заручившись підтримкою Німеччини та Франції, Велика Британія змогла переконати понад половину лідерів країн ЄС вислати російських дипломатів, час і дату висилки запропонував французький президент Еммануель Макрон.

Про це пише видання New York Times з посиланням на джерела.

У четвер, 22 березня, прем’єрка Британії Тереза Мей під час робочого обіду представила лідерам ЄС дані британської розвідки, які вказували на відповідальність Росії за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

Наступного дня, у п’ятницю, лідери погодились з необхідністю скоординованої відповіді, стверджують четверо європейських високопосадовців. Тоді президент Франції Еммануель Макрон сказав, що всім слід роз'їхатися додому та розглянути можливість висилки російських дипломатів.

"Зробімо це в понеділок о третій по обіді", - запропонував Макрон, за словами одного з високопосадовців, який попросив залишитись анонімними через чутливість проблеми.

Як стверджує видання, заклик Терези Мей до заходів проти РФ ще до робочого обіду підтримали президент Макрон і канцлерка Німеччина Ангела Меркель. Вони спланували тактику дій разом з Британією. Франція надала британцям технічну допомогу для аналізу отруєння і дійшла до аналогічних з Британією висновків – винна Росія.

З аргументами трьох держав погодилися лідери багатьох країн ЄС. Рішення про висилку остаточно було ухвалене у понеділок 26 березня на зустрічі ЄС на рівні послів в Брюсселі. Для президента Європейської Ради Дональда Туска, який брав участь у саміті ЄС-Туреччина в Болгарії, підготували текст заяви про видворення росіян.

За останніми даними, вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії, зокрема - 17 країн ЄС, Україна, Канада, США, Албанія, Македонія, Норвегія та Австралія.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
11:46
Візит Клімкіна до Нью-Йорка скасували через погіршення стану здоров'я
11:17
Австрія: немає стовідсоткових доказів, що за отруєнням в Солсбері стоїть Росія
11:14
фото, відео
Прихильники незалежності Каталонії блокують ключові дороги регіону
10:39
Бельгійці сховали у Люксембурзі від оподаткування 48 млрд євро – звіт
10:27
"Зробімо це в понеділок о третій": деталі домовленостей щодо висилки дипломатів РФ
09:58
Facebook пообіцяв Берліну працювати прозоріше
09:40
Нова Зеландія не може знайти російських шпигунів для висилки
09:25
Російських дипломатів висилають вже 24 країни, будуть видворені 139 осіб
08:57
Німецький суд залишив Пучдемона під вартою до розгляду екстрадиції
08:40
Могеріні: Сербія і Косово мають продовжити діалог після інциденту з дипломатом
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку

Рух "Покарай російських дипломатів" вийшов за межі європейського континенту. Чимало країн-членів ЄС вирішили долучитися до спільного рішення, навіть розуміючи, що кожна з них стикнеться з відповіддю Росії. Тим більше, що російське МЗС наперед їх про це попередило...

Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Нова перемога Берлусконі: парламент Італії почав формувати владу після виборів

Після виборів, що завершилися перемогою популістів та євроскептиків, розпочалося формування нової влади Італії. В суботу першу сходинку було подолано: "Рух 5 зірок" домовився з правоцентристами, тобто з партією Берлусконі "Вперед, Італіє"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  