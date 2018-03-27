"Зробімо це в понеділок о третій": деталі домовленостей щодо висилки дипломатів РФ

Вівторок, 27 березня 2018, 10:27

Заручившись підтримкою Німеччини та Франції, Велика Британія змогла переконати понад половину лідерів країн ЄС вислати російських дипломатів, час і дату висилки запропонував французький президент Еммануель Макрон.

Про це пише видання New York Times з посиланням на джерела.

У четвер, 22 березня, прем’єрка Британії Тереза Мей під час робочого обіду представила лідерам ЄС дані британської розвідки, які вказували на відповідальність Росії за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

Наступного дня, у п’ятницю, лідери погодились з необхідністю скоординованої відповіді, стверджують четверо європейських високопосадовців. Тоді президент Франції Еммануель Макрон сказав, що всім слід роз'їхатися додому та розглянути можливість висилки російських дипломатів.

"Зробімо це в понеділок о третій по обіді", - запропонував Макрон, за словами одного з високопосадовців, який попросив залишитись анонімними через чутливість проблеми.

Як стверджує видання, заклик Терези Мей до заходів проти РФ ще до робочого обіду підтримали президент Макрон і канцлерка Німеччина Ангела Меркель. Вони спланували тактику дій разом з Британією. Франція надала британцям технічну допомогу для аналізу отруєння і дійшла до аналогічних з Британією висновків – винна Росія.

З аргументами трьох держав погодилися лідери багатьох країн ЄС. Рішення про висилку остаточно було ухвалене у понеділок 26 березня на зустрічі ЄС на рівні послів в Брюсселі. Для президента Європейської Ради Дональда Туска, який брав участь у саміті ЄС-Туреччина в Болгарії, підготували текст заяви про видворення росіян.

За останніми даними, вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії, зокрема - 17 країн ЄС, Україна, Канада, США, Албанія, Македонія, Норвегія та Австралія.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".