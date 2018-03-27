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Місія Росії при НАТО буде скорочена на третину: рішення Альянсу

Вівторок, 27 березня 2018, 16:44
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оприлюднив рішення Північноатлантичного альянсу щодо спільної відповіді РФ на використання військової отруйної речовини на території Великої Британії.

Про це він сказав у заяві для преси у штаб-квартирі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

НАТО висилає відразу 7 дипломатів з російської місії.

"Сьогодні я, за нашим спільним рішенням, відкликав акредитацію 7 дипломатів, а також відмовив у заявках на акредитацію ще трьох", - заявив генсек.

За словами Столтенберга, в Альянсі діє обмеження на величину російської місії: РФ мала право акредитувати в штаб-квартирі до 30 співробітників. В НАТО вирішили, що цю кількість необхідно зменшити. "Максимальна кількість співробітників місії РФ зменшена на 10 осіб, до 20 осіб", - заявив він, наголосивши, що це також є частиною дипломатичних санкцій проти РФ. Варто зауважити, що після аннексії Криму кількість співробітників місії РФ при НАТО вже було зменшено.

Зараз у постійному представництві Росії при НАТО акредитовано 14 дипломатів та 6 співробітників військової місії з дипломатичним статусом. Посади постпреда та головного військового представника – вакантні. Столтенберг не уточнив, хто саме підпадає під скорочення. 

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення із понад 20 країн будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів. Водночас, деякі держави,яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

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