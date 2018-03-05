Євроскептики отримують понад половину місць у парламенті Італії

Понеділок, 05 березня 2018, 06:39

Три політичні сили, що сповідують ідеологію євроскептицизму, отримують переконливу більшість мандатів у обох палатах нового італійського парламенті.

Про це свідчать проміжні результати підрахунку голосів, оприлюднені Центральною виборчою комісією.

Станом на 6:30 ранку за київським часом лідером залишається популістський "Рух 5 зірок". Його результати недосяжні для всіх інших партій – у нижній палаті парламенту рух набирає 30,68% голосів (хоча дещо поступається умовній коаліції правих партій, до якої входять відразу 4 політичні сили).

Між тим у складі умовної "правої коаліції" є дві партії, які також є євроскептиками, в тому числі . лідер "правої коаліції", націоналістична партія Ліга півночі (Lega Nord). Їх результат станом на ранок 5 березня – 18,79% голосів. Третя євроскептична сила, що долає виборчий бар'єр – партія Брати Італії (Fratelli d'Italia), яка також сповідує націоналізм. Їх результат – 4,2%

Таким чином, сумарний результат цих партій складає 53,67%, а з урахуванням "бонусів" від тих партій, які не потрапили до парламенту, вони контролюватимують ще більшу частку депутатських голосів.

Підрахунок Repubblica.it

В Сенаті показник євроскептиків ще вищий – станом на 6:30 ранку названі партії набирають 31,33%, 18,41% та 4,22% відповідно.

Наразі невідомо, чи сформують євроскептики коаліцію; цей варіант не вважається найбільш імовірним.

Детальніше про позиції партій читайте в статті "Майстер-клас популізму: що змінить для України перемога антисистемної партії на виборах в Італії"

Варто зауважити, що і "5 зірок", і "Ліга півночі" незадовго до виборів відмовилися від гасел про вихід Італії з Єврозони, хоча у багатьох інших питаннях залишаються на євроскептичних позиціях.