Колишній російський шпигун у критичному стані після ймовірного отруєння у Британії

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.
Про це повідомляє Reuters.
Британська поліція заявила, що в неділю в південному англійському місті Солсбері в торговому центрі знайшли двох людей без свідомості - 66-річного чоловіка та 33-річну жінку.
Обидва перебувають в реанімації у критичному стані через вплив невідомої речовини. Британська поліція не називає імен постраждалих, але британські ЗМІ впевнені, що йдеться саме про Скрипаля. Жінка, ймовірно, його дочка.
|Сергій Скрипаль
"Цей інцидент не був оголошений як контртерористичний, і ми закликаємо людей не спекулювати. Однак я повинен підкреслити, що ми розуміємо ситуацію і продовжуємо аналізувати те, що сталося", - заявив тимчасовий помічник керівника поліції графства Уїлтшир Крейг Холден.
Видання The Telegraph повідомляє, що у понеділок поліція, одягнена в захисні костюми, оглядала територію навколо лавки торговому центрі, де знайшли пару. Також повідомляється, що правоохоронців, що прибули на місце, перевіряли з приводу можливого забруднення.
Таблоїд Daily Mail стверджує, що незадовго до отруєння Скрипаль звертався до поліції, однак причина звернення точно невідома. Дружина Скрипаля загинула в автокатастрофі у Британії в 2012 році.
Сусіди також розповіли, що Скрипаль купив будинок у Солсбері в 2011 році приблизно за 350 тисяч фунтів стерлінгів.
Цей інцидент стався через вісім років після вбивства колишнього російського агента Олександра Литвиненка, який був отруєний радіоактивним полонієм у лондонському готелі.
Сергій Скрипаль є відставним офіцером військової розвідки в Росії. У 2006 році в РФ засудили на 13 років за шпигунство на користь Британії.
Його звинуватили в тому, що він передав інформацію до таємної розвідки Великої Британії MI6 про російських шпигунів, які працюють під прикриттям у Європі.
В Росії стверджували, що Скрипалю заплатили 100 тисяч доларів за інформацію, яку він надавав з 1990-х років.
Скрипаль отримав притулок у країні у межах обміну між США і Росією у 2010 році. Його помилував тодішній президент РФ Дмитро Медведєв. Тоді Росія, крім Скрипаля, вислала в США Ігоря Сутягіна, Олександра Запорізького і Геннадія Василенка.