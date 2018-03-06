Колишній російський шпигун у критичному стані після ймовірного отруєння у Британії

Вівторок, 06 березня 2018, 07:48

фото

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

Про це повідомляє Reuters.

Британська поліція заявила, що в неділю в південному англійському місті Солсбері в торговому центрі знайшли двох людей без свідомості - 66-річного чоловіка та 33-річну жінку.

Обидва перебувають в реанімації у критичному стані через вплив невідомої речовини. Британська поліція не називає імен постраждалих, але британські ЗМІ впевнені, що йдеться саме про Скрипаля. Жінка, ймовірно, його дочка.

Сергій Скрипаль

"Цей інцидент не був оголошений як контртерористичний, і ми закликаємо людей не спекулювати. Однак я повинен підкреслити, що ми розуміємо ситуацію і продовжуємо аналізувати те, що сталося", - заявив тимчасовий помічник керівника поліції графства Уїлтшир Крейг Холден.

Видання The Telegraph повідомляє, що у понеділок поліція, одягнена в захисні костюми, оглядала територію навколо лавки торговому центрі, де знайшли пару. Також повідомляється, що правоохоронців, що прибули на місце, перевіряли з приводу можливого забруднення.

Таблоїд Daily Mail стверджує, що незадовго до отруєння Скрипаль звертався до поліції, однак причина звернення точно невідома. Дружина Скрипаля загинула в автокатастрофі у Британії в 2012 році.

Сусіди також розповіли, що Скрипаль купив будинок у Солсбері в 2011 році приблизно за 350 тисяч фунтів стерлінгів.

Цей інцидент стався через вісім років після вбивства колишнього російського агента Олександра Литвиненка, який був отруєний радіоактивним полонієм у лондонському готелі.

Сергій Скрипаль є відставним офіцером військової розвідки в Росії. У 2006 році в РФ засудили на 13 років за шпигунство на користь Британії.

Його звинуватили в тому, що він передав інформацію до таємної розвідки Великої Британії MI6 про російських шпигунів, які працюють під прикриттям у Європі.

В Росії стверджували, що Скрипалю заплатили 100 тисяч доларів за інформацію, яку він надавав з 1990-х років.

Скрипаль отримав притулок у країні у межах обміну між США і Росією у 2010 році. Його помилував тодішній президент РФ Дмитро Медведєв. Тоді Росія, крім Скрипаля, вислала в США Ігоря Сутягіна, Олександра Запорізького і Геннадія Василенка.