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Аварія російського Ан-26: серед загиблих 27 офіцерів, в тому числі генерал-майор

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Аварія російського Ан-26: серед загиблих 27 офіцерів, в тому числі генерал-майор

Середа, 07 березня 2018, 09:28
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Під час аварії російського військово-транспортного літака Ан-26 в Сирії загинули 27 офіцерів, в тому числі генерал-майор, а також прапорщики та військовослужбовці за контрактом.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформацію Міністерства оборони Росії.

Імена загиблих Міноборони РФ не опублікувало, але, за інформацією російських ЗМІ, в катастрофі загинув генерал-майор Володимир Єремєєв.

У Міноборони РФ також заявили, що літаком керував льотчик першого класу, а погодні умови під час заходу літака на посадку були "простими".

Нагадаємо, 6 березня в Сирії під час заходу на посадку в районі бази Хмеймім розбився російський військово-транспортний літак Ан-26. Всі 39 осіб, які перебували на борту, загинули.

Причина катастрофи поки невідома, але Міноборони РФ виключає атаку на літак. Катастрофа стала найбільшою втратою Росії за час операції в Сирії.

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