Новим главою МЗС Німеччини може стати теперішній міністр юстиції Гайко Маас - ЗМІ

Четвер, 08 березня 2018, 17:35

Німецькі ЗМІ повідомляють, що новим міністром закордонних справ Німеччини, ймовірно, стане теперішній міністр юстиції Гайко Маас.

Про це з посиланням на інші німецькі медіа повідомляє Deutsche Welle.

Офіційного підтвердження цих повідомлень з боку Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) поки що не було.

Соціал-демократи планують 9 березня представити список власних кандидатів на міністерські пости.

Водночас дотеперішній глава МЗС Зігмар Габріель висловив у розмові з журналістами переконання, що Маас, якщо він справді має стати його наступником, зможе "блискуче" впоратися з керівництвом зовнішньополітичним відомством.

Під час перебування на посаді міністра юстиції Маас став одним з ініціаторів закону про заборону поширення в соціальних мережах ненависті, пропаганди насильства та фейкових повідомлень. Сам цей нормативний акт Бундестаг ухвалив улітку 2017 року.

Нагадаємо, чинний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду країни, який буде сформовано після 14 березня.