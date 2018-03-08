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Новым главой МИД Германии может стать нынешний министр юстиции Гайко Маас - СМИ

Четверг, 08 марта 2018, 17:35
Версия для печати Комментарии

Немецкие СМИ сообщают, что новым министром иностранных дел Германии, вероятно, станет нынешний министр юстиции Гайко Маас.

Об этом со ссылкой на другие немецкие медиа сообщает Deutsche Welle.

Официального подтверждения этих сообщений со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пока что не было.

Социал-демократы планируют 9 марта представить список своих кандидатов на министерские посты.

В то же время глава МИД Зигмар Габриэль высказал в беседе с журналистами убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет блестяще справиться с руководством внешнеполитическим ведомством.

Во время пребывания на должности министра юстиции Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Этот нормативный акт Бундестаг принял летом 2017 года.

Напомним, действующий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства страны, которое будет сформировано после 14 марта.

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