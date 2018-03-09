Спікер норвезького парламенту пішов в відставку

П'ятниця, 09 березня 2018, 09:16

Спікер норвезького Стортингу (парламенту) Норвегії Улемік Томмессен пішов в відставку.

Як повідомляє Aftenposten, відставка пов'язана зі скандалом навколо перевитрати коштів, виділених на ремонт і реконструкцію комплексу будівель норвезького парламенту.

Початкова вартість ремонтних робіт в будівлі Стортингу була оцінена в 70 млн крон ($ 9 млн). Пізніше проект реконструкції розширили. Зараз витрати вже досягли 2,3 млрд крон (майже $ 300 млн). При цьому в лютому Томессон заявив, що і цих грошей не вистачить на ремонт, внаслідок чого роботи можуть бути не завершені.

Після цього більшість парламентських партій заявили про втрату довіри до спікера.