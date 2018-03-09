Підозрюваний у терактах у Парижі вперше дав свідчення у суді

П'ятниця, 09 березня 2018, 16:46

Головний підозрюваний в організації паризьких терактів в 2015 році Салах Абдеслам сьогодні вперше виступив перед французьким суддею.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела.

Абдеслам давав свідчення у справі Алі Улкаді, якого звинувачують в тому, що він допомагав Абдесламу втекти з Парижа до Брюсселя після терактів.

За словами джерела видання, Абдеслам сказав, що він ніколи не просив "про допомогу цього підозрюваного".

Улкаді є другом Брахіма Абдеслама, брата Салаха, який загинув, підірвавши вибухівку біля одного з ресторанів в Парижі.

Як відомо, Салах Абдеслам відмовлявся співпрацювати зі слідством після його передачі з Бельгії до Франції в квітні 2016 року і не давав свідчень про свою причетність до нападів.

Французькі прокурори вважають, що Абдеслам відіграв ключову роль у теракті в Парижі. У Франції його судитимуть не раніше ніж у 2020 році.