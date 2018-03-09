Подозреваемый в терактах в Париже впервые дал показания в суде

Пятница, 09 марта 2018, 16:46

Главный подозреваемый в организации парижских терактов в 2015 году Салах Абдеслам сегодня впервые выступил перед французским судьей.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

Абдеслам давал показания по делу Али Улкади, которого обвиняют в том, что он помогал Абдесламу бежать из Парижа в Брюссель после терактов.

По словам источника издания, Абдеслам сказал, что он никогда не просил "о помощи этого подозреваемого".

Улкади является другом Брахима Абдеслама, брата Салаха, который погиб, взорвав взрывчатку возле одного из ресторанов в Париже.

Как известно, Салах Абдеслам отказывался сотрудничать со следствием после его передачи из Бельгии во Францию ​​в апреле 2016 года и не давал показаний о своей причастности к нападениям.

Французские прокуроры считают, что Абдеслам сыграл ключевую роль в теракте в Париже. Во Франции его будут судить не раньше чем в 2020 году.