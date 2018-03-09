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Шість країн ЄС хочуть продовжити прикордонний контроль на півроку

П'ятниця, 09 березня 2018, 18:49
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Данія та п'ять інших країн Шенгенської зони готують нове продовження механізму прикордонного контролю ще на шість місяців.

Про це повідомляє The Local.

Термін поточних прикордонних контрольних заходів в Данії, Швеції, Німеччині, Австрії, Норвегії та Франції закінчується 12 травня.

Міністр закордонних справ Данії Інгер Стойберг вважає, що немає підстав не продовжувати посилений прикордонний контроль.

"Я не можу собі уявити, що ми скасуємо прикордонний контроль в даний час. Я думаю, ми маємо відносну згоду з цього питання ", - сказала Стойберг у Брюсселі, де міністри шести країн зустрічалися для обговорення цього питання.

В той же час, єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос скептично висловився щодо необхідності подальшого прикордонного контролю. На його думку, краще збільшувати присутність поліції у прикордонних районах.

"Наша політика дуже чітка: ми хочемо повернутися до нормально функціонуючого Шенгену, це принцип, на якому ми базуємо свою роботу з усіма країнами", - сказав він, додавши, що "скоро" очікує нормальних умов повернення.

Країни повинні повідомити Європейську комісію про запропоновані нові заходи за місяць до їх набрання чинності.

Данія запровадила прикордонний контроль в січні 2016 року і з того часу кілька разів його продовжувала.

Прикордонний контроль проводиться на сухопотнуму кордоні з Німеччиною. Поліція вибірково перевіряє документи у автомобілістів. Раніше з поліцейськими патрулювали і бійці Національої гвардії, але у липні 2017 року їх відкликали з кордону.

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