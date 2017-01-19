Риторика Трампа: как новый президент США обещает изменить мировой порядок

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Четверг, 19 января 2017, 16:15

Анализировать заявления и высказывания Дональда Трампа – дело весьма неблагодарное.

Новому американскому президенту присущи хаотичность мысли, противоречивости и неточности в фактах. Возможно, это естественно для человека, который до сих пор не был в политике и всего лишь за полтора года оказался на нынешних высотах, но это сложно воспринимается от президента.

И все же по случаю инаугурации Трампа "Европейская правда" собрала самые важные его заявления и высказывания по вопросам международной политики, которые прозвучали уже после победы на выборах:

о Евросоюзе и НАТО;

о Путине и сотрудничестве с Россией;

об Ангеле Меркель и ее политике в отношении беженцев;

о "честной" торговле и планах ввести экспортные пошлины;

о политике "одного Китая", переезде посольства США в Иерусалим и ядерном соглашении с Ираном.

Эти заявления могут и не совпасть с реальными действиями наиболее непредсказуемого президента США в новейшей истории, но они способны, по крайней мере, обозначить стартовую позицию нового хозяина Белого дома по важным для мира вопросам.





Обиженный на Евросоюз

Трамп демонстрирует скепсис относительно будущего ЕС и восхваляет Британию, которая из него выходит. В недавнем интервью английской Time и немецкой Bild он заявил, что после Brexit Евросоюз начнут покидать и другие государства.

"Люди, страны хотят собственной идентичности, и Британия ее хотела, – сказал Трамп. – Думаю, если бы их не заставляли принимать так много беженцев со всеми проблемами, к которым это приводит, то Brexit не было бы. Возможно, это и дальше работало бы".

Стоит добавить, что политическое решение о проведении референдума о членстве Британии в ЕС правительство Дэвида Кэмерона приняло еще в январе 2013 года – когда мигрантского кризиса не было и в помине.

Впрочем, у Трампа есть также личная обида на Евросоюз.

В понимании миллиардера, именно ЕС не дал разрешения его компании на масштабное строительство в Ирландии – там у него шикарный, расположенный на самом берегу океана гостинично-курортный комплекс.

"Они использовали трюки по защите окружающей среды, чтобы остановить развитие проекта – это был очень неприятный опыт, – жаловался миллиардер журналистам. – Для получения разрешения ЕС нужны годы!".

На самом же деле компания Трампа хотела возвести вдоль океанского берега почти трехкилометровую стену высотой около 4 метров, чтобы оградить курорт от океана. Разрешение на это не дала местная власть – причем в декабре 2016 года, уже после победы Трампа на выборах.

Поводом стали сомнения относительно возможного негативного влияния конструкции на местную заповедную зону, которая охраняется на уровне ЕС.





НАТО: организация "устаревшая", но важная

Североатлантический альянс Трамп критиковал еще в ходе избирательной кампании и продолжил делать это после победы.

"Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы. Проблема номер один: альянс устарел, потому что был сконструирован много-много лет назад, – заявил он в упомянутом интервью. – Номер два: страны НАТО не платят столько, сколько надо".

"На меня все набросились, когда я сказал, что НАТО устарел. Он устарел, потому что не занимается борьбой с терроризмом", – добавил Трамп.

Он отстаивает мнение, что США слишком много тратят на безопасность других.

"При всем этом НАТО для меня очень важен", – заявляет Трамп и подтверждает, что США и впредь будут оказывать Европе поддержку в сфере обороны.





"Катастрофическая" политика Ангелы Меркель

Новый президент США и самый влиятельный европейский политик, немецкий канцлер Ангела Меркель, до сих пор ни разу не встречались.

Однако Трамп уже успел "побить горшки" с Меркель, поддержав немецких крайне правых в их критике политики немецких властей в отношении беженцев.

"Я думаю, она сделала катастрофическую ошибку, когда приняла всех этих нелегалов. Ну, знаете, всех людей, откуда бы они ни происходили, – заявил Трамп. – И никто даже не знает, откуда они приезжают. Поэтому я думаю, она сделала катастрофическую ошибку, ужасную ошибку".

На вопрос, кому он доверяет больше – Меркель или Путину, Трамп ответил: "Я начинаю с доверия к обоим – но давайте посмотрим, как долго это продлится. Это может вообще долго не продлиться".





О Путине: или хорошо – или ничего

Резко критикуя традиционных для США европейских союзников и структуры, Трамп ни одного плохого слова не говорит в адрес Путина. Кажется, будто его не смущает сползание России к глубокому авторитаризме и усиление ее агрессивности.

Напротив, Трамп и Путин хорошо отзываются друг о друге.

В частности, миллиардер приветствовал реакцию Путина на решение США выслать перед Новым годом 35 российских дипломатов – как известно, Кремль не предпринял симметричного ответа. "Отличный ход (Путина) в ответ – я всегда знал, что он очень умный!" – написал Трамп в Твиттере.

Пи этом Путин публично защитил Трампа во время недавнего скандала с якобы имеющимся у Кремля компроматом на миллиардера.





Уменьшение санкций в обмен на ядерное разоружение

"Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая вещь, а не плохая. Только тупые люди или дураки думают, что это плохо!" – написал Трамп в начале года в Твиттере.

"Мы и без того имеем достаточно проблем в мире. При мне, как президенте, Россия будет уважать нас намного больше, чем теперь, – продолжил он. – И обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых из многих огромных и насущных мировых проблем и вопросов".

Понятно, что нормальные отношения с Россией вряд ли возможны в условиях санкций, наложенных на нее в том числе и Соединенными Штатами.

Как Трамп будет решать этот вопрос?

Новая его идея возникла недавно: возможное ослабление санкций против России в обмен на сокращение ею ядерных вооружений.

"Они наложили на Россию санкции – а давайте посмотрим, можем ли мы достичь каких-либо хороших договоренностей с Россией, – говорит Трамп. – С одной стороны, ядерные вооружения должны быть сокращены очень существенно, как часть этого. С другой стороны, есть санкции, которые очень допекают сейчас Россию. Думаю, что-то можно сделать так, чтобы многие были в выигрыше".

Озвученный Трампом подход противоречив – традиционно для него.

Во-первых, санкции на Москву наложены за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, а не за ядерное вооружение. Во-вторых, ядерные ракеты служат для Кремля одним из важнейших – вместе с газом и нефтью – инструментов достижения своих геополитических целей.

Согласится ли Путин лишиться этого инструмента даже в обмен на снятие санкций?





"Разумная торговля, которую я еще называю честной"

Большую тревогу у партнеров США вызывает возможное создание Трампом препятствий для международной торговли.

В частности, вопреки Североамериканскому соглашению о свободной торговле Трамп собирается ввести 35% пошлины на импорт из Мексики. Особенно активно он критикует при этом автопроизводителей, которые планируют производить машины в соседней стране для продажи их в США.

Под шквалом критики оказались Toyota и BMW.

"Я бы им сказал – не тратьте своего времени и денег – если вы не планируете продавать в другие страны. Это прекрасно, если они хотят построить завод в Мексике – мне нравится Мексика, я люблю Мехико, мне нравится президент, мне все нравятся. Но я бы сказал BMW: если вы собираетесь строить завод в Мексике и продавать машины в США без пошлины в 35% – этого не будет".

Трамп также озвучивал намерения ввести 45% пошлины для импорта из Китая.

"Я верю в свободную торговлю, мне она нравится, но это должна быть разумная торговля, которую я еще называю честной", – говорит Трамп.

"Вы можете увидеть много "мерседесов" в Нью-Йорке, но попробуйте найдите "шевроле" в Берлине", – таким является уровень его аргументации.

Ангела Меркель уже публично предостерегла Трампа от политики экономического изоляционизма.





"Все является предметом переговоров"

Некоторые озвученные миллиардером взгляды в случае их реализации могут привести к серьезным международным кризисам.

"Все является предметом переговоров, в том числе и политика "одного Китая", – заявил Трамп несколько недель назад в интервью Wall Street Journal.

Это заявление было революционным, поскольку политика США (да и большинства государств мира) о признании одного китайского государства была неприкосновенной в течение десятилетий (Соединенные Штаты придерживаются подхода "одного Китая" с 1979 года).

"Вторым Китаем" в этом контексте является Тайвань, который называет себя "Китайской республикой". КНР при этом считает Тайвань своей неотъемлемой территорией.

Заявление Трампа фактически намекает на вероятность начала официальных контактов, или даже установление дипломатических отношений между США и Тайванем. До этого Трамп поговорил по телефону с президентом непризнанного государства. Реакция Пекина была неожиданно острой.

Другая потенциальная опасность – перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я не хочу комментировать это снова, но посмотрим, как пойдут дела", – избежал прямого ответа Трамп в недавнем интервью для Time и Bild. Однако такие планы обсуждаются, и Трамп их не отрицает.

Размещение посольств иностранных государств в Иерусалиме запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН от 1980 года.

Палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу своего будущего государства, тогда как Израиль считает весь город своей столицей.

В США в 1995 году был принят Акт о посольстве в Иерусалиме, который фактически поддерживает израильскую позицию и призывает к переводу посольства США. Однако последнее слово акт оставляет за президентом и позволяет ему решать, не повредит ли это национальным интересам страны.

Другой потенциальной опасностью являются угрозы Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Оно предусматривает ослабление международных санкций против этой страны в обмен на прекращение иранских ядерных программ.

"Я считаю, это одна из худших сделок вообще, одна из самых тупых", – привычно эмоционально отзывается Трамп.

При этом демонстрирует традиционную для себя очень вольную трактовку вопроса.

"Когда вы отдаете 150 миллиардов долларов стране, когда вы отдаете 1,7 миллиарда долларов наличными – вы когда-нибудь видели миллион долларов стодолларовыми купюрами? Это много... Целый самолет. Нет, вы представьте себе – самолет, много самолетов. Бум!" – апокалиптически описал Трамп картину журналистам.

На самом деле крупные суммы, о которых он говорит – это не деньги США. Это – предположение о предельных объемах иранских денег, замороженных в западных банках в рамках экономических санкций. Они станут доступными Тегерану в случае надлежащего выполнения соглашения.

Евросоюз, со своей стороны, заявил о невозможности двусторонней корректировки иранского соглашения – ведь, кроме Ирана и США, его подписантами являются Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай. Соглашение одобрено Советом Безопасности ООН.

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Одним словом, Трамп своими многочисленными заявлениями последних месяцев породил большие интриги. Неизвестно и даже сомнительно, что новый глава Белого дома сделает все, что наговорил – однако выглядит так, что бурную повестку дня для мировой политики он обеспечит.





Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"