Россию возвращают на высшем уровне: в Совете Европы готовят новый путь снятия санкций с РФ

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Вторник, 24 января 2017, 15:10

Антироссийские лозунги под зданием ПАСЕ в Страсбурге, которые размещает местный грузинский активист. Фото автора

Первый день сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) завершился сенсационным заявлением ее президента Педро Аграмунта.

Каталонский политик, возглавляющий ассамблею в 2016-2017 годах, впервые публично признал, что хочет не только вернуть Россию в состав ПАСЕ, но также полностью восстановить ее в правах – то есть снять все санкции, наложенные на РФ ранее.

"Европейская правда" выяснила, какие пути "возвращения России" рассматриваются в числе приоритетных.

Основная идея – вернуть россиян можно скорее – понемногу тает, для этого нет голосов.

Так родился новый план – санкции с России будут снимать путем всеобъемлющей реформы Совета Европы.

Уже сейчас эти планы чиновники признают в официальных комментариях. И объясняют – страсбургские институты надо "адаптировать к новым реалиям".

А в разговорах между депутатами неофициально добавляют: "новые реалии", среди прочего, требуют поступаться принципами ради сотрудничества с Москвой.





Откровения Педро Аграмунта

Публичное заявление Аграмунта о необходимости полностью восстановить права россиян в ПАСЕ прозвучало впервые за год его председательства в ассамблее. И в то же время – как ни странно это звучит – его высказывание не стало неожиданностью. Поддержка россиян со стороны президента ПАСЕ, в том числе на закрытых депутатских встречах, уже стала поводом для шуток среди участников ассамблеи.

В СМИ его заявления по этому поводу не попадали по одной простой причине. После избрания на президентский пост Аграмунт прекратил общение с журналистами, отменил обязательные пресс-конференции перед началом сессии и не дал ни одного живого интервью, ограничиваясь лишь письменными ответами на вопросы.

Брифинг для узкого круга журналистов, который состоялся 23 января, стал для него первым на посту и сразу принес сенсационную новость о стремлении снять санкции с россиян.

Но еще интереснее стало другое заявление президента ПАСЕ, которое не вызвало подобного внимания читателей.

Педро Аграмунт заявил о планах созвать саммит Совета Европы, который сможет решить "проблему России".

Формат саммита – исключительное событие для Совета Европы. За почти 70-летнюю историю деятельности организации они созывались лишь трижды. Сейчас началась подготовка к четвертому саммиту организации.

Идея его проведения звучала и раньше, но связь с российским вопросом до Аграмунта никто публично не признавал.

Между тем подготовка к событию, которое должно собрать вместе руководителей всех 47 государств-членов СЕ, уже началась.

Ровно год назад более 20 парламентариев, включая руководителей политических групп, обнародовали заявление о необходимости саммита. В ноябре 2016 года Постоянный комитет (руководящий орган) ПАСЕ принял Никосийскую декларацию, в которой одобрил начало подготовки к этой встрече.





Отдаленные планы

Пока никто официально не называет ожидаемую дату проведения саммита, но источники ЕП говорят, что предварительное решение уже принято. Если не будет срыва договоренностей, встреча на высшем уровне должна состояться в мае или летом 2019 года, во время французского председательства в СЕ (начинается в мае и продлится до ноября).

Такое время проведения встречи станет символичным, ведь ровно за 70 лет до того, 5 мая 1949 года, был подписан Лондонский договор об учреждении Совета Европы.

Формально это решение еще не согласовано – как минимум нужно дождаться президентских выборов во Франции (к примеру, в случае победы Ле Пен все идеи о саммите будут успешно похоронены). Но несмотря на это, по данным собеседников ЕП, уже началась наработка документов для саммита, касающихся именно российского вопроса.

Цель проста: дать Госдуме четкие гарантии, что в случае приезда россиян в Страсбург санкции против них не будут возобновлены.

В РФ прекрасно помнят позор 2015 года, когда в ПАСЕ прибыл тяжелый десант во главе с тогдашним спикером Госдумы Нарышкиным. Тогда его пустили во Францию, даже несмотря на статус "невъездного" в ЕС.

Однако, несмотря на все проведенные встречи и уговоры со стороны россиян, ассамблея не только не сняла с них санкции, но и усилила ограничения, наложенные в 2014 году. Делегацию РФ лишили права голосовать, возглавлять любые органы ассамблеи и участвовать в наблюдательных миссиях.

Повторять этот опыт в РФ не хотят, поэтому во время одного из визитов Аграмунта в Москву была достигнута договоренность: россияне вернутся, если правила ПАСЕ будут изменены и у Украины не будет практических возможностей обжаловать их полномочия.

Депутаты, симпатизирующие РФ, даже подготовили проект соответствующих изменений в регламент ПАСЕ и планировали утвердить его осенью. Но осенняя сессия показала: шансы провести его через ассамблею отсутствуют.

Именно поэтому друзья России вынуждены "играть в длинную". И именно поэтому идея возвращения РФ после саммита в настоящее время рассматривается среди основных.





Кто в игре?

События 2019 года, на первый взгляд, могут казаться не самым важным приоритетом, но Украина допустит огромную ошибку, если отложит эту проблему "на потом".

Потому что потом будет просто поздно – ключевые решения саммита будут готовить уже в этом году, а в 2018 часть из них окончательно утвердят. Есть и хорошая новость. Дипломаты и депутаты, с которыми пообщалась ЕП, осознают опасность, а некоторые из них уже сейчас стараются держать руку на пульсе подковерных договоренностей.

Итак, кто же есть и будет игроками в этом процессе?

Сначала – хорошая новость.

Педро Аграмунт, который заслужил очень противоречивую репутацию и за последние годы стал объектом постоянной критики за дружбу с авторитарными режимами, уходит со сцены. Его нынешние попытки подыграть России с использованием высокой должности продлятся до конца года, после чего президент ассамблеи сменится.

Скорее всего, новым председателем ПАСЕ – по квотному принципу – будет избран представитель группы консерваторов. Подавляющее большинство этой группы составляют три национальные делегации – турки, британцы и поляки, причем собеседники ЕвроПравды подчеркивают, что больше всего шансов возглавить ассамблею – именно у британских депутатов.

Конечно, фамилия конкретного депутата, которого выдвинут в президенты, тоже имеет значение. Но вообще группа консерваторов – одна из самых "проукраинских" в составе ассамблеи, поэтому у нас есть основания для оптимизма. Влияние президента ПАСЕ на подготовку и результаты саммита (если его действительно объявят на 2019 год) будет действительно высоким.

Второй значительный игрок – Франция. Здесь, к сожалению, оптимизма меньше. Но ее значение председательствующей страны для организации саммита – намного меньше, чем значение президента ПАСЕ.

И, наконец, еще один игрок. Значение которого не стоит недооценивать.

Это, как ни странно... сама Украина. А именно – украинский МИД и украинская миссия в Страсбурге.

Формальные решения, касающиеся объявления саммита, его результатов и ожидаемых документов, будут приниматься на уровне Комитета министров СЕ. Де-факто это будет уровень посла и, в ряде случаев, главы МИД (ведь очевидно, что на пути к саммиту будут проводиться и министерские встречи).

Именно на них лежит ответственность отслеживать, находить и останавливать опасные инициативы. А где не удается останавливать – разглашать информацию о них, подключая других игроков.

Совет Европы действительно требует изменений (в том числе из-за агрессии и других действий РФ, фактическую диктатуру в Азербайджане и сложные процессы в Турции, которые сложно не замечать).

Но главная задача в том, что организация не должна стать слабее после этой реформы. А Россия – не должна выйти из нее победителем. По крайней мере, сейчас у нас есть все рычаги, чтобы предотвратить такой сценарий.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", Страсбург