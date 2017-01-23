Полозов рассказал в ПАСЕ о преследовании адвокатов крымских татар в Крыму

Понедельник, 23 января 2017, 15:49

Российский адвокат Николай Полозов, представляющий интересы нескольких крымских политзаключенных, удерживаемых в РФ, заявил о преследовании его коллег-адвокатов в Крыму.

Как сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", об этом он рассказал на встрече в рамках январской сессии ассамблеи, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму.

"Происходят нападения на моих коллег-адвокатов, которые находятся в Крыму", - заявил он. Полозов в своем выступлении не уточнил детали, но отметил, что юристов принуждают раскрывать на допросах адвокатскую тайну.

"В частности, ФСБ намеревается допросить меня по обстоятельствам, которые мне стали известны в ходе представления интересов клиента, Ильми Умерова. Это противоречит как российскому законодательству, так и международным конвенциям, но все жалобы по этому поводу игнорируются", - сообщил Полозов.

"Это не инициатива каких-то отдельных крымских виновников, а идет централизованно из Москвы. Российская власть нарушает права адвокатов", - считает он.

Российский юрист также высказал уверенность, что изменить ситуацию с политзаключенными можно будет лишь с помощью международного давления на РФ.

"У нас за спиной (в Страсбурге. – ЕП) – здание ЕСПЧ. Мы можем судиться там годами, но и это ничего не изменит. Самый действенный инструмент – поставить Путина в такие условиях, при которых держать этих людей ему будет невыгодно", - отметил Николай Полозов.

Как сообщалось ранее, в ходе сессии ПАСЕ стало известно об идее передать ЕС "список Сенцова" для введения новых санкций против РФ.